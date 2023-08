INTERVIEW. Sven Kums, ‘CEO’ van de Gentse spelersgroep: “Natuurlijk was inleveren ambetant. Maar ik voel me hier zó goed...”

AA Gent is weer hot dankzij blitzstart en ‘complexere’ Vanhaeze­brou­ck: “Ach, ik heb zóveel ideeën”

Alles gewonnen, en meer dan een dozijn doelpunten. De blitz van AA Gent in het nieuwe seizoen maakt dat de club weer even hot is. Met dank aan Hein Vanhaezebrouck (59), die — vijftien jaar nadat hij aan het firmament kwam —, nog altijd relevant blijft. Wat Vanhaezebrouck daarvan vindt? “De mensen begrijpen het niet.”