INTERVIEW. Standard-CEO Pierre Locht (34), die mee beslist over nieuwe bondscoach: “Raskin en Amallah nu laten spelen, dat zou de dood van de club zijn”

Voetbal KIJK. Dé fase van het weekend op de Belgische amateurvel­den: iedereen ziet overduide­lij­ke handsbal, behalve de ref

SK Herdersem ging afgelopen weekend met 0-4 winnen op het veld van SK Aaigem in derde provinciale C in Oost-Vlaanderen. Een ruime overwinning, maar de score had nog hoger kunnen oplopen. De thuisploeg ontsnapte immers aan een strafschop en een rode kaart nadat de scheidsrechter van dienst een overduidelijke handsbal niet had gezien. Een speler van de thuisploeg ranselde een gemaakte goal met de hand nog uit doel, maar de ref gaf een hoekschop - tot ongeloof van iedereen op en naast het veld. Waar is de VAR als je hem nodig hebt...

12 december