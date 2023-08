INTERVIEW. Ongeneeslijk ziek en twee jaar ontspoord, nu kijkt Lierse-voorzitter Luc Van Thillo door roze bril: “Elke dag moet de mooiste zijn”

Hoe RSCA en Union met Rits een “kuisvrouw” in huis willen halen: “Hij heeft in België z’n plaats bij elke topclub”

“Voor mij is Mats één van de meest onderschatte spelers in België.” Anderlecht en Union strijden allebei om een leider en duizendpoot. Aan wie verliest Club met Mats Rits (30)? “Hij is erg belangrijk voor een spelersgroep.”