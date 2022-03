INTERVIEW. Een openhartige Kjell Scherpen over zijn flaters tegen Club en het gemis van zijn broer: “Voetbal was een uitlaatklep”

KV Mechelen Jordi Vanlerberg­he over het grote doel van KV Mechelen: “Europees voetbal kan spelers overtuigen te blijven”

Als er iemand zijn ambities durft uitspreken bij KV Mechelen, dan is het Jordi Vanlerberghe (25). Hij wil met Malinwa - hoogstwaarschijnlijk via play-off 2 - Europa in. “Dat blijft ons grote doel”, vertelt de centrale verdediger.

11 maart