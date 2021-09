INTERVIEW. Een kennismaking met Anderlecht-spits Joshua Zirkzee: “Ik heb gelezen dat ik arrogant ben. Pff”

RSC AnderlechtWe zouden niet voor eender wie naar Zeist rijden, maar wel voor Joshua Zirkzee (20) - een speler die intrigeert. Dat het dan vooral over hemzelf, en niet te veel over RSCA mocht gaan, wegens “geen clubinterviews bij Oranje”: so what. Bij deze, voor u, Joshua Zirkzee. “Als ik twee keer scoor, maar voorts was ik niet top, dan ben ik niet de vrolijkste.”