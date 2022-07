INTERVIEW. Casper Nielsen praat voor het eerst sinds zijn overgang naar Club: “Het powervoetbal, de dynamiek... Dit is de perfecte match voor mij”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Alexandre De Bruyn speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd met inzet voor KVK: “Toen Kortrijk aanklopte, heb ik geen seconde getwijfeld”

KV Kortrijk begint zaterdag tegen OH Leuven aan het nieuwe seizoen. Voor Alexandre De Bruyn wordt het zijn eerste officiële wedstrijd voor de West-Vlamingen. De 28-jarige Belg kwam in de winter over van AA Gent, maar was toen niet topfit. In de voorbereiding toonde De Bruyn dat hij nu wel klaar is voor de strijd.

20 juli