Interim-coach Vanderidt leidt Beerschot nog eens naar een zege, zwak KV Kortrijk mag Europe Play-offs bijna vergeten

Beerschot Beerschot grijpt in: rode lantaarn ontslaat coach Javier Torrente

Javier Torrente is niet langer trainer van hekkensluiter Beerschot. De 52-jarige Argentijn werd vanmiddag bedankt voor bewezen diensten. Een verrassing is het ontslag niet, want de resultaten vielen tegen en intern was er al langer onvrede over Torrentes werk.

7 februari