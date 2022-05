Integratie beloften in 1B en amateurcompetities krijgt vorm: slechts één speler ouder dan 23 toegestaan

Vertrekt Butez straks naar Engeland? Ant­werp-doel­man kan rekenen op interesse uit Premier League

Ziet Jean Butez (26) zijn uitstekende seizoen beloond met een mooie transfer komende zomer? Die kans is reëel. De Antwerp-doelman kan rekenen op interesse van twee Engelse ploegen uit de Premier League – subtoppers. Butez speelde de voorbije twee jaar voor de Great Old nadat hij eerder onder meer uitkwam voor Moeskroen. Lag hij vorig seizoen op de Bosuil nog in balans met onder meer Beiranvand, dan was er onder Brian Priske geen twijfel wie de nummer één was. Butez bedankte de Deen door een bijzonder sterk seizoen te keepen. Hij was zowat de enige speler bij Antwerp die regelmaat kon brengen in zijn prestaties.

