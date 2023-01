Inefficiënt Club Brugge laat het liggen: blauw-zwart pakt 3 op 15 na late owngoal tegen Anderlecht, dat hele match niet op doel trapt

Hoogspanning op Olympia. Met een ploeg die met een sportieve crisis worstelt en eentje waar de chaos compleet is tegenover elkaar. De nummer 4, die na zaterdag 18 punten minder telde dan koploper Genk, tegenover de nummer 12, die met zin voor overdrijving nu zelfs achterom moet beginnen kijken. En of de belangen bij Club-Anderlecht groot waren.

Volledig scherm © BELGA

Parker koos Odoi als vervanger van Sylla, Yaremchuk verving de intussen herstelde Jutglà. Aan de overzijde waren er basisplaatsen voor Sardella en Arnstad - Refaelov raakte niet fit. Het eerbetoon aan Ruud Vormer zette Jan Breydel in lichterlaaie, al bleef de verwachte snelle start van Club uit. In een weinig kwalitatieve eerste helft kreeg blauw-zwart wel een handvol goeie kansen. De beste was voor Yaremchuk na tien minuten. Mooi weggestuurd door Lang besloot de spits op Verbruggen. Lang zelf en ook nog eens Buchanan hadden de score kunnen openen, maar dat gebeurde niet. Op slag van rust gaf Yaremchuk goed af op Lang, die de verlossende 1-0 leek binnen te duwen. Alleen stond de Oekraïner nipt buitenspel. Anderlecht zette er maar weinig tegenover. Eens in balbezit was er een totaal gebrek aan ideeën bij paars-wit - de bezoekers voetbalden niet één kans bijeen voor de rust.

Volledig scherm Noa Lang. © BELGA

Club kreeg in de eerste helft dan wel een handvol kansen, ook bij de thuisploeg moest het spelniveau omhoog. Blauw-zwart startte deze keer wél fors… met een niet te missen kans die Yaremchuk alsnog de nek omwrong. Ook de kopbal van Vanaken ging maar net voorlangs. Plots was het pompen of verzuipen voor Anderlecht, dat ook nog eens ontsnapte toen Nielsen de bal van dichtbij naast legde. Als bij wonder stond het op het uur nog steeds 0-0. Anderlecht herstelde enigszins het evenwicht, zonder daarbij in de buurt van Mignolet te komen. Amper op adem gekomen, was het dan toch prijs. Buchanan legde goed af voor Nielsen, die na een goeie infiltratie zijn zesde competitiedoelpunt lukte.

Volledig scherm © BELGA

Een verdiende voorsprong voor Club, dat gretig op zoek ging naar een tweede goal. Wat niemand evenwel verwachtte, gebeurde toch. Arnstad ging zijn kans vanop afstand, de bal verdween via Odoi, Mechele en Mignolet warempel in doel. De eerste bal richting Mignolet, die via drie Bruggelingen tegen de netten vloog. Jan Breydel was met verstomming geslagen - Club slaagde er ook niet meteen in het tij wederom te keren. De fluitconcerten rolden over de tribunes - Club had deze wedstrijd altijd eerder moeten beslissen.

Blauw-zwart wint zo wééral niet - Club kijkt aan tegen een povere 3 op 15. De slechte reeks zet zich voort, de titel lijkt stilaan onhaalbaar. Na dit weekend is de kloof met Genk nu al 17 punten. Anderlecht pakt een bemoedigend punt, zonder een goeie beurt te maken in Brugge. Paars-wit trapte niet één keer op doel, maar scoorde wel via een owngoal.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.