Incident tussen Lang en Bolat: “Als je een grote meneer bent, laat de mensen dan weten wat je me hebt verteld”

Belgisch voetbal Transfer Talk. Dorian Dessoleil op zucht van Antwerp - Wesley terug naar Club Brugge?

26 augustus De Metallo’s hebben hun broodnodige bijkomende centrale verdediger beet. Dario Del Fabro (26) wordt voor één jaar gehuurd van Juventus. FC Seraing is al de tiende club voor de 26-jarige Italiaan. Hij werd opgeleid bij Cagliari, verhuurd aan Leeds, Ascoli en Pisa, definitief overgenomen door Juventus voor ruim 4 miljoen en in het verlengde daarvan opnieuw verhuurd aan Novara, Cremonese, Kilmarnock en ADO Den Haag. Van 2010 tot 2013 was hij jeugdinternational U16, U17, U18 en U19. Doorbreken in de Serie A kon hij echter niet. (AR)