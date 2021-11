In rijtje met Bayern, Ajax en Liverpool en dodelijkste spitsenduo ter wereld: de indrukwekkende cijfers achter leider Union

Belgisch voetbal‘Les Unionistes’: top of the league. Union Saint-Gilloise, de beste promovendus ooit, staat 7 punten los op kop in de Jupiler Pro League. En of het verdiend is. Dit zijn de indrukwekkende cijfers achter hun droomseizoen.

7. Lucky number 7. Union scoorde gisteravond op het veld van KV Oostende liefst zeven keer. Dankzij de 1-7-overwinning heeft het nu ook een bonus van 7 punten op eerste achtervolgers Antwerp en Club Brugge. Opvallend: in eerste klasse kwam het sinds 1945 slechts 12 keer voor dat een ploeg 7 punten voorsprong had na 15 speeldagen. Telkens werd dat team later ook kampioen.

126. Union breekt alle records. Na vijftien speeldagen mogen de Brusselaars zich als promovendus herfstkampioen noemen. Een primeur in de 126-jarige geschiedenis van de Belgische eerste klasse.

40. Doelpuntenmachine. Union zit dit seizoen al aan 40 goals en laat daarmee Anderlecht (28) en RC Genk (28) ver achter zich. Hun wedstrijd met de meeste goals was die van gisteren: 1-7 in Oostende. Union kon in nog maar één wedstrijd niet scoren: op de tweede speeldag tegen Club Brugge (0-1).

2,67. Wat het allemaal nóg straffer maakt: in de op dit moment tien grootste Europese competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Nederland, Rusland, België en Oostenrijk) vonden amper twee teams vaker de weg naar doel. Bayern (41) en Ajax (43) toppen het lijstje, Union (40) staat dus derde. Een belangrijke kanttekening: alleen in Rusland en Oostenrijk werden er net als in België al 15 speeldagen afgewerkt. In de andere Europese landen speelden ze twee à drie matchen minder. Daarom: een blik op de doelpuntgemiddeldes. Union scoort gemiddeld 2,67 keer per match. Alleen Bayern (3,42), Ajax (3,23) en Liverpool (2,92) doen beter.

23. Deniz Undav. Een nobele onbekende voor het grote publiek begin dit seizoen, maar intussen een spits waar verdedigers van huiveren. Hij zit nu aan veertien goals en is daarmee topschutter - Frey scoorde evenveel, maar in minder uitmatchen. Wij tellen Undavs vierde doelpunt in Oostende mee. Die treffer staat nu nog op naam van Vanzeir, maar Undav vertelde zelf de bal geraakt te hebben. Niet te vergeten: naast zijn 14 doelpunten gaf Undav ook al liefst 9 assists. Hij is zo co-assistkoning, samen met Jean-Luc Dompé. Liefst 23 keer was hij dus al beslissend in 15 competitiematchen. Niemand ter wereld doet beter. Ricardo Gomes (Partizan, 22 keer beslissend) en Julián Álvarez (River Plate, 21 keer) vervolledigen de top drie.

39. Dante Vanzeir: 9 goals en 7 assists. Deniz Undav: 14 goals en 9 assists. Dat geeft samen 23 doelpunten en 16 assists. Het dodelijke spitsenduo was zo samen 39 keer beslissend, 11 keer bedienden ze elkaar. Vanzeir gaf 5 assists aan Undav. De Duitser liet z’n Belgische wederhelft al 6 keer scoren. Geen duo dat beter doet in onze competitie, laat staan ter wereld. Alleen in godbetert Moldavië komt er een tweetal enigszins in de buurt: Vladimir Ambros en Mihail Platica van FC Petrocub Hincesti waren samen 36 keer beslissend.

14. Niet alleen de beste aanval, maar ook de strafste verdediging. Union incasseerde tot dusver amper 14 tegendoelpunten. Geen enkele defensie doet beter in 1A. KV Kortrijk (17) en Antwerp (18) volgen al op een behoorlijke afstand. Europees gezien kan Union op dit vlak niét wedijveren met de grootsten. Zo incasseerde Ajax amper twee tegengoals op 13 matchen. In de Premier League zitten Chelsea en Man City respectievelijk aan slechts vier en zes tegendoelpunten na 12 wedstrijden.

18. Het zal u ook niet verbazen: Union is de efficiëntste ploeg van België. Uit 212 schoten scoorde het 39 keer (owngoals worden niet meegerekend). Goed voor een efficiëntierating van 18%. Het doet zo beter dan KV Mechelen en Zulte Waregem (allebei 16%).

73. De doelman verdient een pluim. Anthony Moris hield 73% van alle doelpogingen uit zijn doel. Amper drie keepers in België doen beter: Marko Ilic (KV Kortrijk, 77%), Hervé Koffi (Charleroi, 78%) en Jean Butez (Antwerp, 81%).

9. Geen 1A-ploeg die meer scoorde uit stilstaande fases dan Union - ‘t is een extra wapen. De Brusselaars maakten 3 doelpunten uit hoekschop, 4 op vrije trap, 1 uit een ingooi en 1 uit een uittrap. Dat maakt 9 goals uit stilstaande fases. Alleen Club Brugge doet even goed. Union slikte ook de minste tegengoals op stilstaande fases: amper één. Racing Genk en KV Mechelen zijn de slechtste leerlingen van de klas met 8 tegentreffers.

