In Monopoly heet dat ‘Terug Naar Start’: voorlopig géén U23 in lagere afdelingen en terug naar 16 clubs in 1A, maandag ultieme deadline

RSC Anderlecht Anderlecht volgt ex-Club Brug­ge-tar­get in zoektocht naar opvolger Sambi Lokonga

10 juni In de zoektocht naar een opvolger voor Albert Sambi Lokonga, die wellicht vertrekt, volgt Anderlecht verschillende pistes. Volgens lokale media is één daarvan Fausto Vera. De 21-jarige Argentijn van Argentinos Juniors is een defensieve middenvelder die een grote toekomst voorspeld wordt. In het verleden had Club Brugge hem op de brede verlanglijst staan. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Vera elf miljoen euro. Anderlecht zit niet dik in de middelen, de club zal dus creatief moeten zijn, wil het de speler echt binnenhalen. Ook Njegos Petrovic (21) van Rode Ster Belgrado staat op de radar van RSCA.