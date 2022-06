In maart nog op non-actief gezet na denigrerende uitspraken stopt David Elleray nu definitief als scheidsrechtersbaas door verhuis naar Zuid-Afrika

Belgisch voetbalDoor een vrouwelijke werkneemster een ‘oude taart’ te noemen en een zwarte ref te vragen of hij ‘uit de koolmijn’ komt, solliciteerde David Elleray (67) al openlijk voor zijn ontslag, nu is zijn afscheid ook echt daar. De scheidsrechtersbaas verhuist naar Zuid-Afrika. “Ik kan mijn functie niet langer op een professionele manier uitoefenen.”

Met spijt deelt de KBVB mee dat David Elleray besloten heeft om ontslag te nemen als voorzitter van het Professional Refereeing Board. De baas van de Professional Refereeing Board trekt de deur van de KBVB achter zich dicht en vertrekt naar Zuid-Afrika. Officieel klinkt dat zo: “Ik heb een groot deel van de pandemie in Zuid-Afrika doorgebracht en heb beslist om van het land mijn thuisbasis te maken. Omdat ik nu meer in Zuid-Afrika dan in het Verenigd Koninkrijk verblijf, heb ik mijn internationale verplichtingen- vergaderingen, scheidsrechterscursussen en wedstrijden- herbekeken en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet vaak genoeg naar België zou kunnen afreizen om mijn functie op een professionele manier uit te oefenen.”

Quote Ik was vereerd de herstructu­re­ring en de groei van de Belgische arbitrage in te leiden en ook bij te dragen aan de oprichting van een goed werkend en zeer actief Professio­neel Refereeing Department David Elleray

De Britse scheidsrechtersbaas werd in 2018 bij de KBVB binnengehaald om het niveau van de Belgische arbitrage op te krikken. Een paar maanden later al werd de adviseur voorzitter van de nieuwe structuur die meer professionalisering in onze scheidsrechterskringen moest brengen. “Ik was vereerd de herstructurering en de groei van de Belgische arbitrage in te leiden en ook bij te dragen aan de oprichting van een goed werkend en zeer actief Professioneel Refereeing Department. De progressie is erg hoopvol voor de toekomst, net als de groeiende internationale reputatie van de Belgische scheidsrechters”, klinkt het nu in zijn afscheidsrede. “Ik dank alle match officials voor hun professionele instelling en vriendschap en wens alle medewerkers van de KBVB het allerbeste voor de toekomst.”

Geen sanctie

Een keurig afscheid dus, van de werkgever die hem in maart op non-actief zette nadat een aantal niet erg fraaie aantijgingen uit Engeland waren komen overgewaaid. Elleray zou immers verschillende medewerkers van de Engelse voetbalbond geïntimideerd hebben. Een vrouwelijke werkneemster trok naar de rechtbank nadat de Britse scheidsrechtersbaas haar ‘the old bag’- de oude taart- had genoemd. Een andere medewerker die problemen had met zijn zicht zou David Elleray smalend hebben aangesproken met “ik zou willen zeggen dat het leuk is je te zien, maar jij kan niet hetzelfde zeggen.” De zwarte scheidsrechterscoach Rob McCarthy verklaarde dat Elleray hem voor een volle zaal vroeg of hij “in een koolmijn was geweest?”. De vermeende feiten dateren al van 2012 en 2014 en werden door de Engelse bond wel onderzocht - Elleray bood zijn excuses aan en volgde een cursus ‘gelijkheid en diversiteit’- maar het onafhankelijke advocatenbureau Parker Bullen vond de betichtingen van die orde dat ze afgelopen voorjaar dieper wilden graven. Werknemers en ex-werknemers van de FA werden ondervraagd over potentieel schadelijk gedrag van hun overste. Een sanctie volgde uiteindelijk niet, wegens een gebrek aan bewijzen.

De Belgische Voetbalbond wilde de kwestie destijds niet verder toelichten en ook nu wordt niet naar het onderzoek verwezen. “De ontmoeting met David mondde uit in een mooie en positieve samenwerking waarbij de Belgische scheidsrechters onder Davids leiding grote vooruitgang hebben geboekt. We zijn de kloof met Europese toplanden aan het dichten”, zegt CEO Peter Bossaert. “Ik ben David echt dankbaar voor wat hij heeft bereikt en wens hem het allerbeste in Zuid-Afrika.”

De voetbalbond start nu het proces op om een opvolger te zoeken.

Volledig scherm David Elleray. © RV