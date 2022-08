In het spoor van Marc Degryse op de persconferentie van Hoefkens: “De match tegen OHL winnen is belangrijker voor Carl dan voor Club”

“De buitenwereld verwacht een resultaat.” Vroeger dan gedacht is de druk meteen groot bij Club Brugge... en dus gingen we met onze huisanalist Marc Degryse de temperatuur meten in het Belfius Basecamp. Op de A11 richting Knokke-Heist overschouwt Degryse de seizoensstart van Club, en in het bijzonder die van Hoefkens: “Ik wil vandaag eens zien hoe hij zich gedraagt. Of hij de vragen uit de weg gaat of iets zegt. Is het alleen maar de boel beschermen en niet tegen de schenen schoppen van het bestuur? Want het is toch een valse start geweest, hé (grijnst).”