“In Euromillions heb je ook een winstkans, hé”: waarom ze bij Beerschot niet bepaald uitkijken naar duel in Anderlecht

BeerschotHet geloof van Beerschot in een goede afloop op Anderlecht is niet bijster groot. Begrijpelijk, na de 2 op 33 en een ‘historische’ doem in het Astridpark die al van de tijd van Rik Coppens dateert. Beerschotadepten over een aparte rivaliteit in tijden van diepe sportieve miserie.