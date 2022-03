In een andere economische sector waren deze vijf clubs al lang failliet: de cijfers achter het Belgische voetbal onderzocht

Jupiler Pro League Tienkoppig Standard kan vroege voorsprong vasthouden tegen Beerschot, dat vogel voor de kat lijkt

We gaan niet zeggen dat de crisis bij Standard nu helemaal bezworen is, maar de 1-0-zege in de inhaalmatch tegen Beerschot deed de gemoederen op Sclessin toch weer wat bedaren. Vooral voor de rust legde de hekkensluiter Standard weinig in de weg. 1B is zo weer een stapje dichterbij voor de Antwerpenaars.

2 maart