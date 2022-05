IN BEELD. Onkruid, schimmel en betonrot: in deze vervallen arena’s strijden Club en Union om de titel

Jan Breydelstadion: ondanks inspanningen compleet verloederd

“Jan Breydel is op. Het is versleten en gevaarlijk om in te spelen”. Dixit Bart Verhaeghe over de bouwvallige tempel waar het water langs de muren loopt en waar mos, betonrot en schimmel een bedenkelijk samenspel vormen. En dan heeft het al wekenlang nagenoeg niet geregend.

En of blauw-zwart (en Cercle Brugge) nood hebben aan een nieuw stadion – al kwam men daar vijftien jaar geleden reeds achter. Wat het stadiondossier op Olympia betreft, mag er in september of oktober uitspraak verwacht worden omtrent de omgevingsvergunning – een nieuwe belangrijke stap voor Club. Een aantal bezwaren moet nog worden behandeld door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Dat gebeurt tijdens de zomervakantie. Voor Cercle wil Stad Brugge een nieuw stadion optrekken aan de Blankenbergse Steenweg, maar door het negatieve advies van de Raad van State zal dit vertraging oplopen. Stad Brugge en groen-zwart buigen zich ook over andere sites, waaronder het Kanaaleiland aan de rand van de binnenstad.

Joseph Marienstadion: wat oud kon blijven, is dat ook gebleven

Sinds de bouw in 1919 is er wel het één en ander veranderd aan het stadion. “We kijken naar de toekomst met respect voor het verleden”, werd vorig jaar gezegd door Brussels staatssecretaris Pascal Smet over de restauraties. Neem dat gerust letterlijk. Wat oud kon blijven, is dat ook gebleven. De verlichting en tribunes kregen een opknapbeurt, en ook in de spelerstunnel werd het nodige gedaan. Maar ook niet meer dan dat. Delen van de gevel en loketten zijn erfgoed en dus onaantastbaar. Er is een reden waarom Europees voetbal in dit stadion uit den boze is. Feit is dat Union serieus verlies draait op het stadion. De eigenaars weten dat ze op zoek moeten naar nieuwe grond en hebben 50 miljoen euro veil. CEO Philippe Bormans hoopt tegen 2024 in een nieuw stadion te spelen. De voornaamste kanshebber: de site aan het Bemptpark in Vorst. Maar voorlopig is het nog even smullen van de nostalgie, gekneld tussen erfgoed en Dudenpark. Eén groot ‘pièce de résistance’.