IN BEELD. Michel Verschueren, de Zilveren Vos, doorheen de jaren

Belgisch voetbal CHALLENGER PRO LEAGUE. RWDM pakt drie punten mee uit Deinze, Virton pakt eerste zege van het seizoen tegen Jong Genk

Op de vijfde speeldag in de Challenger Pro League is RWDM zondag met 1-2 gaan winnen op het veld van Deinze. Bij de rust stond de thuisploeg nog 1-0 voor, dankzij een laat doelpunt van Gaëtan Hendrickx (45e). In de tweede helft keerden Florian Le Joncour (52e) en Luke Plange (69e) de situatie om.

11 september