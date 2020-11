IN BEELD. Luc Nilis keert terug naar Anderlecht: de beste foto’s van de aanvaller in het shirt van paars-wit

Club Brugge Club sluit Dennis weer in de armen

26 november Een definitieve beslissing was er gisteren nog niet genomen, toch wees alles erop dat het busincident rond Emmanuel Dennis (23) grotendeels in de kiem zal worden gesmoord. De Nigeriaan trainde de voorbije dagen individueel en sluit vandaag of ten laatste morgen aan bij de groep. Zowel Club Brugge als Dennis beseffen dat het zinloos is de aanvaring verder op de spits te drijven. Blauw-zwart hoopt dat de wispelturige aanvaller zijn lesje heeft geleerd... en dat de wake-upcall mogelijk eindelijk weer het beste in Dennis naar boven haalt. Afwachten of hij zaterdag mee afreist naar Moeskroen. Verwacht wordt dat hij ten laatste volgende woensdag tegen Zenit als vanouds deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. (TTV)