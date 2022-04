IN BEELD. Leider Union en Pro League-CEO Lorin Parys bezoeken Kazerne Dossin: “Met neus op de feiten gedrukt”

Belgisch voetbalEn plots waren ze stil. Competitieleider Union bracht vanmiddag met de voltallige selectie bezoek aan Kazerne Dossin in Mechelen. Een krachtig signaal om racisme en discriminatie uit het voetbal te weren. Lorin Parys, kersvers CEO van de Pro League, sprak voor het eerst in zijn nieuwe hoedanigheid de pers toe: “Met dit bezoek geef je het voetbal ambassadeurs, waar ook de fans naar opkijken.”

“Die mensen op de gekleurde foto’s zijn de enigen die het overleefd hebben. Niet te geloven, eigenlijk.”

Siebe Van der Heyden heeft goed opgelet tijdens de rondleiding doorheen Kazerne Dossin in Mechelen. Op eigen initiatief bracht Union bezoek aan wat nu een museum is over de horror die zich er tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Minder dan vijf procent van de daar getransporteerde Joden keerde uiteindelijk terug uit de concentratiekampen. En dus was die bewuste fotomuur vooral zwart-wit.

“Eens je hier bent word je geconfronteerd met de realiteit”, klonk het bij aanvaller Dante Vanzeir. Ook hij volgde de rondleiding aandachtig. “Er valt ergens een parallel te trekken met de oorlog in Oekraïne, en ook in de voetbalwereld komt racisme nog te vaak voor. Deze rondleiding zet aan tot denken, en dat was de bedoeling van dit project.” Van der Heyden vult aan: “Discriminatie hoort niet thuis op een voetbalveld. Het is een goed ding dat clubs hier langskomen, want je wordt hier even met de neus op de feiten gedrukt.”

Philippe Bormans, CEO van Union: “Bij Union hechten we er belang aan dat onze spelers, stafleden en ander personeel bewust in het leven staan. Het belang van dit bezoek kan dus niet overschat worden, het laat echt niemand onberoerd en zorgt voor extra bewustwording.”

Pro League-CEO Lorin Parys sprak met Union-coach Felice Mazzu.

Toespraak Parys

Door met de leider in 1A op bezoek te gaan wil Lorin Parys, kersvers CEO van de Pro League, meteen al op zijn derde werkdag een duidelijk signaal uitzenden: racisme en discriminatie worden niet getolereerd in voetbalstadions. “De samenwerking tussen de Pro League en de Kazerne is volgens mij uniek in Europa. Voetbal brengt mensen samen. Met dit bezoek geef je het voetbal ambassadeurs, waar ook de fans naar opkijken. Daarnaast heb ik de gezichten van de spelers gezien toen de directeur van het museum verhalen vertelde van voetballers die hier destijds ook op de trein zijn gezet. Dat kwam binnen, en heeft aangezet tot nadenken.”

De Pro League werkte al langer samen met de Dossinkazerne. Fans die een stadionverbod krijgen, kunnen aanspraak maken op strafvermindering door een traject te doorlopen bij de Kazerne. “We werken stap voor stap naar een cultuuromslag, en daar moet de hele maatschappij in mee. Door dit soort initiatieven kan ook de voetbalwereld kleinschalige veranderingen teweegbrengen. Tegen elke speler, toeschouwer, fan, ballenjongen- of meisje, zeggen wij: ‘wij staan aan jullie kant.’ We zeggen daarnaast aan fans die zich schuldig maken aan racisme dat we ze een sanctie opleggen, maar tegelijk ook dat we ze niet laten vallen. We gaan met hen op pad, als ze dat zelf willen.”

De spelers van Union volgden de toespraak van Lorin Parys.