In Amerika wonende Antwerpfan reist 22.000 kilometer voor titelmatch: “Mijn baas weet het nog niet”

Rood en Wit, de liefdevolle kleuren. Dat de kampioenenmatch van zondag iets losmaakt bij de achterban van The Great Old, bewijst het verhaal van Elliott Keymolen. Opgegroeid in Schoten, woonachtig en werkzaam in het Amerikaanse Houston, gelegen aan de Golf van Mexico in de staat Texas. “Het is de match van de eeuw. En die wil ik niet missen”, klinkt het aan de andere kant van de wereld. Elliott stapt vrijdagavond op het vliegtuig om 24 uur later aan te komen in Brussel. Maandag gaat het opnieuw richting de States - dankzij Memorial Day hoeft hij geen verlofdag aan te vragen.

“Ik dien toch wat te werken dit weekend, maar dat kan vanop afstand. Mijn baas weet nog niet dat ik naar België afreis (lacht). Meestal reis ik via Amsterdam, maar die rechtstreekse vluchten zouden mij 2.000 euro hebben gekost. Ik heb wel honderd vluchten bestudeerd. Uiteindelijk heb ik er eentje voor 700 euro gevonden. Van Houston richting Istanbul en vervolgens naar Brussel. De terugreis verloopt vanuit Parijs via Miami opnieuw naar Houston.”

Volledig scherm Elliott Keymolen. © RV

Alles samen - inclusief de 350 kilometers richting Parijs - zal Elliott zo’n 22.000 kilometer afleggen om de titelwedstrijd te kunnen bijwonen. ’t Zou verbazen mocht iemand beter doen. “Zelf ben ik opgegroeid in een rood-witte familie. Ik heb ook zeven jaar deel uitgemaakt van de jeugdopleiding van Antwerp. Vanzelfsprekend heb ik geen seizoenskaart, maar via iemand uit onze straat in Schoten ben ik toch aan een ticket geraakt. Zij wou haar abonnement afstaan aan mij (glimlacht). Dat we zo hebben afgezien in tweede klasse en zelfs op de rand van de afgrond stonden, maakt van dit zo’n mooi verhaal. Wie had dat ooit durven dromen dat we nu kampioen in eerste klasse zouden kunnen worden?”

Zover is het voorlopig nog niet, beseft ook de Antwerpenaar: “Wat als het nu niet gebeurt? Dan is het geld op (lacht). Neen, ik wou zeker deze match op De Bosuil niet missen, want dat maakt het enorm speciaal. Over de ganse wereld zijn er niet zoveel stadions met zo’n sfeer. Sporadisch, wanneer ik eens in België ben, probeer ik een wedstrijd mee te pakken. De laatste was thuis tegen Charleroi, één van de weinig nederlagen. Hopelijk breng ik zondag geen ongeluk.” (grijnst)