"Ik vind Noa Lang een geweldige speler": Faïz Selemani geeft dit advies voor de Gouden 11

Gouden 11Dit weekend wordt er opnieuw gevoetbald op de Belgische velden. Faïz Selemani, flankaanvaller van KV Kortrijk, vertelt welke spelers indruk op hem maken. Neem jij ze op in jouw Gouden 11 -ploeg?

1) Teddy Teuma (Union, 22 miljoen euro)

“Teddy is een goede vriend van me, maar hij is vooral een fantastische voetballer. Vorig jaar werd hij ei zo na kampioen met Union, maar ik heb nog altijd het gevoel dat Teddy onderschat wordt. Hij is met voorsprong de belangrijkste speler voor Union.”

2) Tarik Tissoudali (AA Gent, 26 miljoen euro)

“Het is enorm jammer dat Tarik zijn voorste kruisband van de rechterknie scheurde, want hij is een speler die met één individuele actie een wedstrijd kan doen kantelen.”

Volledig scherm Tarik Tissoudali (links). © BELGA

3) Selim Amallah (Standard, 17 miljoen euro)

“Ik hou van de voetballer Selim Amallah. Maar hij is helaas altijd goed tegen KV Kortrijk. (lacht) Zowel vorig als dit seizoen besliste hij de wedstrijd met een klasseflits.”

Volledig scherm Selim Amallah. © Photo News

4) Faïz Selemani (KV Kortrijk, 18 miljoen euro)

“Na een fantastisch seizoen (13 doelpunten en 6 assists, red.) hoopte ik op een mooie transfer, maar het mocht helaas niet zijn. Ik was enorm teleurgesteld, maar dat is het leven. De topploegen in België weten wat mijn kwaliteiten zijn.”

5) Noa Lang (Club Brugge, 28 miljoen euro)

“Ik vind Lang een geweldige speler. Hij verdiende het om een stap voorwaarts te zetten, maar bij Club Brugge zit hij op zijn plaats. Hopelijk kan hij zich opnieuw tonen aan het grote publiek in de Champions League.”

Volledig scherm Noa Lang. © BELGA

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1: Ga naar www.gouden11.be.

Stap 2: Denk na over jouw ideale ploeg, waarmee je hoopt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet 15 spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers van dezelfde ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen.

Bewijs je voetbalkennis en speel mee met de Gouden 11!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is je aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.