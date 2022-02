“Ik verdedig Dante zonder z’n actie goed te praten”: Vanzeir pakt rood na vuistslag en biedt excuses aan in kleedkamer van Charleroi

Jupiler Pro LeagueHet verlies op STVV lijkt een eenmalig accident de parcours. Op Charleroi knoopte Union gewoon weer aan met de zege: 0-3. Maar hét gespreksthema was de rode kaart voor Dante Vanzeir: een vuistslag in het gezicht van Ozornwafor en een smet op zijn smetteloze reputatie. Union dreigt zijn spits vier tot acht weken geschorst te missen. Mazzu: “Ik hoop dat men rekening houdt met zijn blanco strafblad.” Volgend weekend mag trainer puzzelen, want ook Undav is dan geelgeschorst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Union leek zijn schaapjes al op het droge te hebben met een 0-2-voorsprong toen Vanzeir zich net voor de rust nogal heftig wou losrukken van een aanklampende Ozornwafor. Hij maakte een slaande beweging waarbij de vuist de mond van de Nigeriaans raakte. Ozornwafor kronkelde groggy op de grond. Het incident was ontsnapt aan het oog van ref Laforge, maar de VAR maande aan om naar het scherm te komen kijken. Laforge aarzelde niet: Vanzeir mocht gaan douchen.

Sneu voor Ozornwafor, die nog minutenlang verzorging kreeg en met de draagberrie naar binnen moest. De Charleroi-speler verloor twee keer het bewustzijn, werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is intussen aan de betere hand. Ozornwafor moest wel een nacht in observatie blijven.

Quote Ik denk dat Dante spijt heeft van zijn actie. Hij heeft op het einde van de match onmiddel­lijk een boodschap gestuurd naar de speler. Felice Mazzu

Het incidient is ook uiterst vervelend voor Vanzeir. De slag past niet bij de doorgaans erg faire en brave attitude van Vanzeir. Slim was het evenmin: Union leidde op dat moment al met 0-2. Er was geen reden tot frustratie. In het VAR-tijdperk zou Vanzeir ook moeten weten dat je met zo’n slag niet wegkomt. De Union-spits leek dat zelf ook allemaal te beseffen en ging na de match z'n excuses aanbieden bij de kleedkamer van Charleroi.

VIDEO: Vanzeir ging zich na de wedstrijd verontschuldigen in de kleedkamer van Charleroi

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het incident zal Union de komende weken ook sportief parten spelen. Voor een slag in het gezicht bepaalt de indicatieve tabel van straffen een minnelijke schikking van vier speeldagen schorsing. Maar het bondsparket kan beslissen om Vanzeir onmiddellijk op te roepen en dan kan de schorsing oplopen tot acht weken of zelfs meer bij verzwarende omstandigheden. Zonder Vanzeir is het succesvolle spitsenduo van Union voor de helft onthoofd: onmiskenbaar een verzwakking dus in de titelstrijd.

Volledig scherm © Photo News

Felice Mazzu reageerde na de wedstrijd op de rode kaart. “Dante is een jongen met veel positieve energie. Eenvoudig en bescheiden. Iedereen weet dat aanvallers veel tikken incasseren. Dante is een jongen die nooit reageert - de statistieken kunnen dat bewijzen sinds hij bij ons is. Maar nu heeft hij ongelukkig genoeg bij een klein moment van emotie die actie gedaan. Ik ga hem verdedigen zonder zijn actie goed te praten. Maar als de fout voorafgaand op hem - aan het truitje trekken is een reglementaire overtreding - gefloten zou zijn, was het misschien niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd. In zijn naam wil ik me excuseren aan de spelers en de trainer van Charleroi. Ik denk dat Dante spijt heeft van zijn actie. Hij heeft op het einde van de match onmiddellijk een boodschap gestuurd naar de speler.”

Mazzu moet vrezen Vanzeir dus een tijdje kwijt te zijn. “Ik hoop dat men rekening houdt met zijn blanco strafblad. Maar het is een gebaar dat niet mag voorkomen in een match. Een speler moet bekwaam zijn om zulke negatieve emoties te onderdrukken.”

Volledig scherm © Photo News

Na amper 4 minuten al 0-1

Bij een plusmin-analyse lijkt de iets minder brede kern van Union al een nadeel tegenover de meer kwalitatief en meer gestoffeerde selecties van de traditionele topclubs. Maar het moet gezegd: zelfs nu Union tegen Charleroi in de defensie met Koundass en Van der Heyden twee geschorste basispionnen moest missen, kwamen de mannen van Mazzu de verplaatsing op Charleroi zonder kleerscheuren door.

Koki Machida en Jonas Bager hielden als hun vervangers mede de nul op het bord, maar ook doelman Moris toonde zich weer een onverzettelijk sluitstuk. Ook het gemis van het voetbalbrein van de geschorste Nielsen wist Union met oude krijger Damien Marcq op te vangen. Toch straf eigenlijk hoe Union net als tegen Seraing ook met een mannetje minder niet kapseist.

Volledig scherm © BELGA

Evenmin laat Union zich gek maken door de druk van de buitenwereld. Want die was er willens nillens na de nederlaag tegen STVV. De vrees leefde dat wel meer ploegen het succesrecept van STVV om de leider in een stevig laag blok op te vangen zouden kopiëren, maar dat bleek op Charleroi al snel ongegrond

Sowieso is Charleroi geen ploeg die zich thuis ingraaft, maar ook het wedstrijdscenario zou al snel in de kaart van Union spelen. Want na amper vier minuten mocht Union al juichen. Het geluk van de leider? Lapoussin haalde niet zo heel krachtig uit buiten de zestienmeter, maar zijn schot devieerde via de voet van ‘The Rock’ Burgess wel in doel.

Met die voorsprong was Union verzekerd om meer ruimte te krijgen voor de snelle omschakeling, de geliefkoosde strategie waarop Union zijn dodelijke reputatie gebouwd heeft. Er zouden snedige counters volgen. Charleroi haalde er af en toe nog de angel uit, of Union ageerde wat slordig in de laatste pass, maar zeven minuten voor rust mikte Lazare op zo’n snelle tegenaanval de bal wel zuiver in de hoek binnen.

Volledig scherm © BELGA

0-2 dus, maar na de rode kaart mocht Charleroi toch nog hoop koesteren om de scheve situatie te keren. Maar Charleroi had echt zijn dagje niet. Al onmondig voor de rust met een slordige opbouw, kon het ook in de tweede helft amper tegen een uitgekookt Union te weinig klaarspelen. Op het einde wist Union zelfs nog de score aan te dikken via Millan tot 0-3.

Union behoudt dus zijn straffe statistiek dat het onder de hoede van Mazzu nog nooit twee matchen op rij verloor en na een nederlaag meteen weer aanknoopt met een zege. De laatste twee seizoenen slaagden alleen Bayern, Ajax en Glasgow daarin.

Sportief een opsteker dus, maar daartegenover staat de fameuze afknapper van Vanzeir. Union zal de volgende weken wat aan damage control moeten doen.

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.