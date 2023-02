“Ik heb de boodschap niet goed overgebracht”: Karel Geraerts steekt hand in eigen boezem, Westerlo duwt Union in sportieve dip

Union kon dus niet rechtkrabbelen na de 2-4 vorige week tegen Standard, en ging integendeel met dezelfde score op Westerlo de boot in. Twee nederlagen op rij in de competitie is een negatieve primeur dit seizoen. Sinds zijn comeback in de hoogste klasse overkwam het Union zelfs alleen in die cruciale titelplay-offs tegen Club Brugge. Net als blauw-zwart is Westerlo nu wat een zwart beest voor Union: zij zijn de enige twee eersteklassers waartegen Union in 1A nog niet kon winnen.

Westerlo heeft zijn zege met snedig voetbal verdiend afgedwongen. Union zag zich zeker voor de rust vaak overdonderd. Vaesen trof al vroeg het doelhout en na twintig minuten had de thuisploeg een 2-0-kloof uitgebouwd. Madsen lag met een knappe eenmansactie en prima steekbal aan de basis van de eerste treffer van Van den Keybus. Union had last met het snelle stoorwerk en verticale voetbal van Westerlo. Bij zo een omschakelingsmoment liet Burgess zich op snelheid aftroeven door Vaesen. Doelman Moris redde in eerste instantie, maar tegen de rebound van Chadli was hij machteloos. De feestmuziek in het Kuipje knalde na de 2-0 nog wat luider.

En de averij had nog zwaarder kunnen oplopen. Moris moest nog alert in de bres springen bij een uitbraak van Chadli. En tekenend voor de chaos achterin bij Union: na balverlies op het middenveld moest zowaar flankaanvaller Adingra redder in nood spelen. Hij slaagde erin als laatste man nog de bal van Vaesen te intercepteren. Offensief had Union zich tot dan veel minder laten gelden. Boniface woog wel en Bolat reageerde alert op een mooie vrije trap van Teuma.

Zijn zesde competitiegoal gaf Union moed voor de tweede helft. Union pakte nu zelf uit met het recept van Westerlo in de eerste helft, met veel druk op de tegenstander en een snelle omschakeling. Machida schoot vanop afstand nipt naast en Boniface dreigde met enkele slaloms. Halfweg de tweede helft zag Union zijn inspanningen beloond, weliswaar met een gelukje. Een schot van Teuma flipperde via Reynolds en het achterhoofd van Boniface in doel: 2-2.

Union erop en erover? Dat scenario had gekund, ware het niet dat een VAR-interventie Westerlo zou begunstigen. Een poging van Van den Keybus in de zestien miste alle richting, maar de late tackle van Lazare vond de VAR een strafschop waard. Scheidsrechter Boucaut volgde het advies en Maxim De Cuyper besliste net als vorige week op STVV de match met een penalty. In de slotfase stelde Nene met een lage schuiver de zege helemaal veilig (2-4).

Uniontrainer Karel Geraerts: “Ik heb de boodschap niet goed overgebracht”

Unioncoach Karel Geraerts was vooral mistevreden over de eerste helft van Union: “Alles was toen heel slecht. Ik zag niet de organisatie of duels die ik wou zien. Dan heb ik de boodschap niet goed overgebracht. Dat neem ik op mijn rekening. In de tweede helft waren we aan bal en in de organisatie veel beter. We komen terug, maar door de penaltyfase met Lazare draait de match in ons nadeel.”

Met één punt op negen in de competitie is er sprake van een sportieve dip: “Dat kan zijn, noem het zoals je wil”, aldus Geraerts. “Al ben ik als coach nuchter. Een punt op Club is niet slecht, en tegen Standard lagen we niet onder. Ik zie punten waar we ons nog aan kunnen optrekken, maar we maken te veel fouten die we nu afgestraft zien. Die moeten eruit als we weer willen aanknopen met meer punten.”

Temeer Union nu voor een erg belangrijke maand maart staat, met de mogelijke kwalificatie voor de bekerfinale en de Europese achtste finale. “Liever begin ik deze periode in de winning-mood, maar in het verleden hebben we nog een moeilijke periode gekend met de uitschakeling tegen de Rangers FC en de 4-2-nederlaag op Antwerp. Daar hebben we toen lessen uit getrokken, jammer genoeg is dat nu niet genoeg gebeurd.” (BF)

Westerlotrainer Jonas De Roeck: “Als we nu nog buiten topacht eindigen zou dat ontgoocheling zijn”

“Een mooie overwinning tegen een van de beste ploegen in België”, vatte Westerlocoach Jonas De Roeck achteraf samen. “We zijn heel sterk begonnen, met de nodige pressing. We liepen uit tot 2-0 en hadden zelfs de 3-0 aan de voet. Die viel niet en dan weet je dat je tegen een ploeg als Union, met al hun kwaliteiten, nog vol aan de bak moet.”

“Na de 2-2 zijn we terug beginnen voetballen. Toen hebben we weer ons eigen spel gebracht. We dwongen een penalty af en het werd uiteindelijk nog 4-2. Deze wedstrijd had inderdaad anders kunnen uitdraaien, maar ik denk dat het toch wel een dik verdiende zege was. We mogen trots zijn op deze prestatie.”