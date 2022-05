“Ik denk dat Bart beter weet”: Union-CEO Bormans countert uitspraken Verhaeghe en zegt dat het al begint te kietelen om aan CL-avontuur te beginnen

De teleurstelling van de tweede plaats is intussen verwerkt, zo stelt Bormans. “Ik denk dat we een heel zwaar tweeluik tegen Club Brugge hebben gehad. We kregen eerst al een serieuze slag in de heenmatch en ook in de terugmatch stond het geluk niet aan onze kant, met natuurlijk ook een heel belangrijke rol voor Mignolet... Dat was zwaar op dat moment, en we hadden ook nog alles om voor te spelen met die tweede plek, maar chapeau hoe die jongens zich hebben herpakt. Dat zondag de knop alweer was omgedraaid. We zijn trots op wat ze hebben bereikt. Iets heel unieks, dat we misschien nooit meer opnieuw zullen meemaken — zeker niet in diezelfde omstandigheden”, aldus Bormans.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Union, nadat in Anderlecht de tweede plaats én een ticket voor de voorronde van de Champions League werd veiliggesteld. © BELGA

Natuurlijk heeft hij ook de uitspraak van Club-voorzitter Bart Verhaeghe meegekregen. Die had gezegd dat “blauw-zwart niet tegen Union, maar wel tegen het veel rijkere Brighton vocht”, maar die uitspraken worden nu nogmaals gecounterd door de CEO van de Brusselaars. “Da’s een jammere uitspraak. We gaan er niet te veel bij stilstaan, ik denk dat Bart ook wel beter weet. Hij kent de club hier en hij weet ook met welke budgetten we werken, dus wat dat betreft tillen we zeker niet zwaar aan die uitspraken. Het is aan ons om onze eigen koers te varen en wat andere mensen daarvan denken... Het is hun volste recht dat te doen, maar wij weten wel beter.”

Want het zou zomaar kunnen dat Union, naast het rechtstreeks geplaatste blauw-zwart, volgend seizoen uitkomt in de Champions League. En ook al wordt dat een uiterst moeilijke opdracht — Union is geen reekshoofd —, toch wekt dat nieuwsgierigheid bij Bormans. “We hebben al eens snel gekeken wie de mogelijke tegenstanders kunnen worden, want dat is natuurlijk heel spannend. We zien wel wat er op ons afkomt, maar deze groep moet zeker de ambitie hebben om daarin zo ver mogelijk te kunnen gaan”, zo meent Bormans. “De zekerheid van Europa League-voetbal hebben we — da’s toch ook enig comfort dat gegeven wordt — dus waarom er niet volledig voor gaan?”

“Benfica, Feyenoord, Rangers... Het zijn ploegen die doen dromen, maar dit is een beloning voor wat de jongens hebben gepresteerd. Dat is een troef die we dit jaar te bieden hebben aan onze spelers en die gaan we zeker ook uitspelen”, aldus Bormans, die dus ook beseft dat het heel erg moeilijk wordt om de groepsfase te halen. Maar hij benadrukt: “Niks moet, alles mag.”

Hoe dan ook: alle Europese wedstrijden worden ‘uitmatchen’ voor Union, omdat het Dudenpark niet voldoet aan de Europese normen. En dus rijst al snel de vraag: zijn er plannen om een nieuwe voetbaltempel op te trekken in het Brusselse? “Een stadion bouwen is in België geen evidentie. We werken al drie jaar keihard achter de schermen. We hebben een grond op het oog, we hebben de financiering rond, er waren goede gesprekken met Brussel en Vorst — waar het stadion zou komen. Alle puzzelstukken liggen op tafel, we moeten nu kijken hoe die juist vallen. Moeilijk om er een datum op te plakken, maar we willen zo snel als het kan in ons eigen stadion spelen dat we zelf gaan financieren”, klopt Bormans zich op de borst.