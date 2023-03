Iedereen naar het BAS: ook Anderlecht, OHL, Cercle en Westerlo hebben bezwaar tegen herspelen van Charleroi-KV Mechelen

Charleroi is op dit moment nog in de running voor een plaats in play-off 2. Als ze die te herspelen partij tegen KV Mechelen zouden winnen, wippen ze over Anderlecht naar de achtste plaats. Die ‘benadeelde’ ploegen (en de Pro League) kunnen niet in beroep gaan omdat ze geen rechtstreekse partij zijn. Maar ze mogen wel mee rond de tafel plaatsnemen als een soort van waakhond. Zo zien ze of alles correct verloopt en volgens de juiste timings die de procedure vooropstelt. Het is een optie binnen de BAS-procedure om je rechten te vrijwaren als je er een legitiem belang bij hebt. Dat is ook het geval voor de betrokken clubs aangezien de beslissing een impact heeft op de play-off 2 plaatsen.