‘Iedereen Genkie’: waarom nagenoeg alle andere topclubs hopen dat RC Genk zondag de beker wint

Anderlecht 25 miljoen euro aan vers geld: raad van bestuur Anderlecht keurt kapitaals­ver­ho­ging goed

6:44 April 2021 zal de boeken ingaan als een belangrijke maand in de geschiedenis van Anderlecht. Na de plaatsing voor de Champions’ play-offs is er nu ook financieel perspectief: er is een deal tussen de aandeelhouders, met 25 miljoen euro aan vers geld. Eindelijk.