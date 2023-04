Hugo Cuypers Gentse penaltyheld, maar: “Als hij grote kansen afmaakt, dan hebben we het niet over die strafschop”

AA Gent pakte een “verdiend” punt, vond Hein Vanhaezebrouck. En toch hadden de Buffalo’s het knap lastig tegen Union. “We slikken heel snel de openingstreffer, waar we er niet goed uitzagen”, vertelde de coach van AA Gent. “We voelden dat we het op energie aan het verliezen waren - Kums en De Sart verzopen op het middenveld.” Waar Odjidja als nummer ‘tien’ aan de aftrap verscheen. Verrassend, want in een wedstrijd waar energie de doorslag geeft, is Hong altijd een betere keuze. Hij bleek nog niet topfit. Deze week trainde de Zuid-Koreaan slechts twee keer mee met de groep. Vanhaezebrouck wilde geen risico nemen, maar kon niet anders dan Hong bij rust inbrengen. “In de tweede helft hadden we controle”, aldus HVH. “Weliswaar zonder veel kansen. En dan probeer je iéts. We gingen in een 4-3-3 spelen, met drie spitsen (Cuypers, Orban en Tissoudali, red.). Ik was niet overtuigd van die keuze, maar soms moet je overleggen met je stafleden. Het ging slechter dan ervoor, maar net op dat moment scoren we.”