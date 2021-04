Houdt Timon Wellenreuther (25) op STVV de nul, dan is Anderlecht zeker van play-off 1: “Tijd om belangrijk te zijn”

Sparen Bij welk zieken­fonds sluit u het best aan?

13 april De kans is groot dat u - zoals de meeste Belgen - koos voor het ziekenfonds van uw ouders of uw partner, zonder u daar al te veel vragen bij te stellen. Maar hoewel de basisopdracht van elk ziekenfonds overal hetzelfde is, zijn er wel degelijk individuele verschillen. Spaargids.be noteert het belangrijkste wat u moet weten.