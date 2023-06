“Hoop nu op selectie voor Rode Duivels”: Mike Trésor is Profvoetballer van het Jaar, Van Bommel verkozen tot beste trainer

KIJK. Mos op de muren, beton dat loskomt, elektrici­teits­ka­bels die blootlig­gen: zo aftands is het stadion van Club Brugge

Voor Bart Verhaeghe is het bestaande Jan Breydelstadion al vele jaren een doorn in het oog. Sinds hij in eind 2012 de club overnam, wil hij een nieuw stadion bouwen, maar dat dossier lijkt eindeloos aan te slepen. Intussen is het stadion zo aftands dat het in 2024 mogelijk niet meer aan de UEFA-normen voldoet en Club Brugge moet uitwijken voor Europees voetbal. En daar valt, afgaande op de foto’s, wel wat voor te zeggen.