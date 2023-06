Hoofdeigenaar John Textor geeft duiding over conflict met ex-RWDM-voorzitter Dailly: “Je club verkopen, maar je tegelijk als de baas gedragen: dat kan niet”

“De fans zijn boos op mij omdat Thierry Dailly hen de waarheid niet vertelt.” Dat is in een notendop hoe John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWD Molenbeek, het tumult verklaart dat de Brusselse club drie weken na de promotie in z’n greep houdt. Een nieuwe episode in het welles-nietesspelletje bij de Brusselse club.

Dinsdag postte John Textor, sinds kerstavond 2021 hoofdeigenaar van RWDM, een open brief op de clubwebsite. Hij stelde daarin onder meer dat Thierry Dailly, de man die bij door de supporters op handen wordt gedragen omdat hij de club nieuw leven inblies, misbruik had gemaakt van clubfondsen en ook voor een toxische klimaat zorgde bij het personeel met gewelddadig en intimiderend gedrag.

Beschuldigingen die Dailly een dag later met klem ontkende. De fans kozen evenwel de kant van Dailly: zij dreigen om de matchen van RWDM voortaan te boycotten indien hij niet als voorzitter in ere wordt hersteld.

Zwart op wit

Een explosieve toestand en daarom besliste Textor gisteren in Kraainem om met de pers te praten. De 57-jarige Amerikaan, ook mede-eigenaar van Olympique Lyon, Crystal Palace en Botafogo, toonde op z’n persconferentie de slides waarmee Dailly twee jaar geleden bij geïnteresseerde investeerders aanklopte. “Thierry zocht een ondernemer die de club in zijn geheel wilde kopen. Waarde: 8 miljoen euro. Maar ik ben niet het type investeerder dat gewoon het geld inbrengt. Ik word graag betrokken in een bedrijf dat ik bezit. Als ik instapte, wilde ik sportieve zeggenschap. Dat werd toen zwart op wit gezet. Thierry wist dus met wie hij in zee ging toen hij z’n cheque van 6 miljoen inde. Geld dat niet naar de club ging, maar oké, ik zag dat als een faire beloning voor wat hij in al die jaren opbouwde. Voor mij kon hij ook aan boord blijven. Thierry had een cruciale rol in de relatie met de fans. Om die reden kocht ik maar 80 procent.”

Dat is volgens Textor belangrijke informatie die Dailly niet met de supporters deelde: “De fans zijn nu verbaasd dat ik sportief de touwtjes in handen neem terwijl ik eigenlijk niets anders doe dan is afgesproken en van mij ook werd verlangd. Ik denk dat Thierry dan spijt kreeg. De club zat financieel safe, maar hij kon de controle niet uit handen geven, ook al was hij ermee akkoord gegaan. Maar je kan niet het geld aannemen en dan ineens van gedachten veranderen.”

Wat dat toxische klimaat betreft: het gaat om meer dan alleen maar een gat in een deur trappen. Er zijn verhalen van fysiek intimide­rend gedrag. John Textor

Toen een medewerker hem er attent op maakte dat Dailly met geld had geknoeid, kon Textor naar eigen zeggen niet anders dan hem uit zijn functie te ontzetten. “Ik ga zo’n claim niet op papier zetten als dat niet gegrond is want ik weet dat je anders een proces wegens laster aan je laars hebt”, zei Textor. “Het ging om 400.000 euro die Thierry later terugbetaalde. Daarom is er geen klacht ingediend, want dat is in der minne geregeld. En wat dat toxische klimaat betreft: het gaat om meer dan alleen maar een gat in een deur trappen. Er zijn verhalen van fysiek intimiderend gedrag.”

Volgens Textor is Dailly al sinds februari voorzitter af. Textor heeft daar nooit ruchtbaarheid aan gegeven en ook Dailly communiceerde er niet over. “Hij had nog altijd toegang tot z'n kantoor, ik heb het slot niet laten veranderen. Ik heb hem alleen uit z’n verantwoordelijkheden ontheven, maar hij was nog welkom op de club. Alleen merkte ik na een tijd dat Thierry nog steeds deed alsof hij de baas was. Hij organiseerde meetings en besprak zaken waar hij eigenlijk niks meer over te zeggen had.”

Thierry en ik zijn geen fake people. Herstel is altijd mogelijk, maar dat zal niet vanzelf gaan. John Textor

Het is nu afwachten of de supporters zich in z’n uitleg kunnen vinden en de rust kan weerkeren. “Ze moéten niet mijn kant kiezen, ik heb een dik vel. Ik kan hen niet smeken om van mij te houden. Zo lang ze maar snappen dat ik er vooral op uit ben om de club beter te maken.” Dailly, die tot nader order nog altijd mede-eigenaar is, gaf aan dat hij van plan is om elke match bij te wonen. Of Textor hem de hand zal schudden? “Thierry en ik zijn geen fake people. Herstel is altijd mogelijk, maar dat zal niet vanzelf gaan. Misschien met een pintje erbij (lacht). Hij houdt van de club, net als ik - we willen allebei hetzelfde.”

Blessin

Textor bevestigde overigens ook de komst van Gauthier Ganaye als de nieuwe CEO van RWDM. Hij was dat tot recent bij KV Oostende, dat naar 1B degradeerde. Dat de Fransman in zijn zog Alexander Blessin in de club zou binnenloodsen als nieuwe trainer, klopt volgens Textor niet. “Vincent Euvrard, met wie ik hoog oploop, heeft nog een contract (tot 2025, red.). Maar ik twijfel er niet aan dat hij een target is bij andere clubs. En ik heb geen enkele werknemer ooit belet om te vertrekken als hij ergens anders z’n droomjob vindt.”

