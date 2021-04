Holzhauzer is meest productieve speler sinds 2000, maar kan hij Beerschot ook naar de play-offs loodsen?

Belgisch voetbalBeerschot is nog altijd in de running voor een plaatsje in de play-offs. De promovendus heeft dit voor een groot deel te danken aan Raphael Holzhauser. De Oostenrijker moet Beerschot dit weekend voorbij Oostende zien te loodsen.

In de strijd om een ticket voor de play-offs kijkt Beerschot dit weekend eens te meer richting orkestmeester Raphael Holzhauser. Leuk weetje: sinds 2000 (toen voor het eerst de assists werden geteld) kende geen enkele middenvelder in de Belgische eerste klasse een productiever seizoen dan Holzhauser nu.

Sinds woensdag zit Holzhauser aan 16 goals en 16 assists (32 ‘scorerpunkte’). Daarmee doet ‘Rapha’ nu beter dan Hans Vanaken (31) en Ruud Vormer (30) in hun cijfermatig beste campagne. Mbark Boussoufa was ook eens 32 keer beslissend, maar de Nederlandse Marokkaan was toch eerder een spits dan een middenvelder.

Volledig scherm © Photo News

Er zijn wel nog twee aanvallers die beter doen dan Holzhauser. Wesley Sonck was goed voor 39 beslissende acties in het seizoen 2001-2002 en 35 in het jaar nadien. Carlos Bacca telde dan weer 35 ‘scorerpunkte’ in het seizoen 2012-2013. Soncks prestatie is trouwens extra straf omdat er toen nog geen play-offs waren en er dus slechts 34 in plaats van 40 matchen werden gespeeld.

Ter afronding keren we nog even terug naar Holzhauser: de Kielse draaischijf verkeert ook op Europees vlak in mooi gezelschap. In de tien hoogst aangeschreven competities van Europa kunnen slechts twee spelers dit seizoen betere statistieken voorleggen: Robert Lewandowski (41 beslissende acties) en Lionel Messi (33). De dichtst volgende middenvelder in de rangschikking is Bruno Fernandes (27 beslissende acties). Wel is het zo dat er bij ons al iets meer speeldagen zijn afgewerkt dan in de meeste andere landen.

Volledig scherm © Photo News