Holzhauzer is meest productieve middenvelder sinds 2000, maar kan hij Beerschot ook naar de play-offs loodsen?

Jupiler Pro League Charleroi op zoek naar ticket voor play-off 2: “Op Beerschot is het ridder of mis”

6 april 9 op 36: dat is de schrale puntenoogst van Sporting Charleroi sinds de jaarwisseling. Desondanks volstaat een zege in de inhaalmatch van morgenavond op Beerschot voor een plaats die recht geeft op deelname aan PO II. Verwonderlijk is dat niet. De balans van Charleroi tussen gewonnen en verloren wedstrijden is perfect in evenwicht en elk gelijkspel (9) levert in deze toch wel speciale competitie een punt op dat bij de eindafrekening kan doorwegen.