Holzhauser versus Zulj in clash der Oostenrijkers: "Ik ben niet beter dan Peter"

In de oefeninterland tegen Luxemburg waren Raphaël Holzhauser en Peter Zulj ploegmaats bij de Oostenrijkse elf, zondag zijn ze tegenstanders op het Kiel. Hun bondscoach Franco Foda beloofde de topper te volgen, dus is het voor Holzhauser en Zulj een mooie gelegenheid om hun EK-sollicitatie kracht bij te zetten. Dat is nodig: de plaatsen op het middenveld zijn duur, met kleppers als Alaba (Bayern), Baumgartlinger (Leverkusen) en Sabitzer en Leimar (Leipzig).

"We hebben ruim veertig spelers die in aanmerking komen voor het EK", aldus Foda. "Rapha en Peter behoren tot die lijst, ze maken deel uit van mijn plannen, maar ik kan niks garanderen. Ik kan enkel hopen dat ze de lijn doortrekken: ze doen het goed."

Vooral Holzhauser maakt indruk, met negen doelpunten en acht assists. In Beerschot rekenen ze hem zelfs tot de kandidaat-winnaars van de Gouden Schoen. "Maar ik durf niet zeggen dat ik beter ben dan Peter", lacht Holzhauser. "Ik ken hem zeer goed, hij is een klassevoetballer. Ik geloof erin dat hij bij Anderlecht een belangrijke rol kan spelen. Hij heeft er de kwaliteiten voor."

Controverse

Sinds kort is ook Vincent Kompany daarvan overtuigd - Zulj is weer een vaste waarde -, in tegenstelling tot de fans. De achterban vindt Zulj tekortkomen voor paars-wit. Foda begrijpt de controverse niet. "Peter biedt evenwicht. Elk team kan zo iemand gebruiken." Holzhauser is op zijn hoede: "Ik reken Anderlecht bij de favorieten voor de landstitel." Om er vervolgens snel aan toe te voegen: "Maar we spelen thuis, en dan zijn wij extreem sterk."