Holzhauser op weg naar OHL? “Rapha heeft het recht te onderhandelen”

De Oostenrijker ligt in principe nog een jaar onder contract bij Beerschot, maar heeft ook een clausule dat hij een vrije speler is als de club zou degraderen. “Juridisch is hij dus in zijn recht om te onderhandelen”, reageert Beerschotvoorzitter Francis Vrancken. “Al zijn we ook van plan een gesprek met Holzhauser te voeren.” De kans dat Holzhauser volgend seizoen nog voor paars-wit in 1B speelt, lijkt evenwel klein. Vrancken: “Rapha ligt nog onder contract, maar we steken niet onder stoelen of banken dat zijn loon (jaarlijks circa 700.000 euro) fors weegt in 1B. Dat moeten we in het juiste perspectief zien. Maar we erkennen ook dat Holzhauser in 1B goed gerendeerd heeft en mee voor de promotie heeft gezorgd.”