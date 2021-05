Holzhauser, Lang en Onuachu genomineerd voor prijs van Profvoetballer van het Jaar

Holzhauser zette in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau enkele sterke statistieken neer. De Oostenrijker was op het Kiel goed voor zestien beslissende passes en al evenveel doelpunten. Lang brak in zijn eerste seizoen bij Club Brugge helemaal door. Met (tot dusver) vijftien competitiedoelpunten is de jonge Nederlander de topschutter van blauw-zwart, zijn impact in de strijd om de landstitel valt dus niet te onderschatten.Afgelopen seizoen was ook het jaar van Onuachu. De Genk-spits scoorde tot dusver maar liefst 33 keer scoren in de competitie en is daarmee afgetekend topschutter.