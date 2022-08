Hoefkens wil de rust bewaren na nieuw puntenverlies: “Zijn op zoek naar stabiliteit”

Enkelingen waren al naar binnen zonder de fans te groeten - zij kwamen uiteindelijk wel terug.

Ontgoocheld in het resultaat, in hun voetbal evenzeer. Net als het thuispubliek. Jan Breydel bleef verweesd achter na het gelijkspel tegen Zulte Waregem.

Hoefkens vloekte aan de zijlijn. Hij weet ook dat een vier op negen in de eerste drie wedstrijden niet op het niveau van een landskampioen is.

Ontsnapt in de eerste helft na drie slechte momenten van Owen Otasowie - dan krijg je eens een kans van je coach… Zulte Waregem had eigenlijk altijd 0-2 moeten voorstaan na een kwartier. Maar opnieuw hield Simon Mignolet zijn ploeg recht. Dat doet de doelman nu al drie competitiewedstrijden op rij. Zonder hem was de schade niet te overzien. “Ik was nochtans tevreden aan de rust”, zei Hoefkens. “Maar de defensieve fouten moeten eruit en aanvallend kon de laatste pass beter. We speelden dominant. Absoluut voetbal.”

Volledig scherm © BELGA

In het begin van de tweede helft leek het moeilijkste gedaan voor Club Brugge. Skov Olsen rondde een knappe combinatie in twee tijden af - dat passje van Sowah was goud.

Blauw-zwart zette Zulte Waregem onder druk, speelde het een paar keer slecht uit en leek op weg naar de zege.

Maar het gaf de voorsprong verrassend genoeg nog uit handen in het slot. Een goede voorzet van op de flank, Drambaiev strafte matig verdedigen af. Hoefkens: “We zakten na zeventig minuten fysiek weg. Het was moeilijk voor ons om hetzelfde te blijven doen.” Club miste na de gelijkmaker een coup de génie om het blok van Essevee te ontwrichten. Die kwam er niet van invaller Lang, Vanaken of Jutglà. Het was allemaal net niet scherp genoeg.

De Brugse coach noemde het “een frustratie” dat de drie punten niet werden thuisgehouden. Op televisie noemde hij het “dom puntenverlies.” Valt iets voor te zeggen.

En nu? Vooral de rust bewaren, zeker? “We zijn op zoek naar standvastigheid en stabiliteit. Ik ben tevreden over de kwaliteit in mijn groep en daarbij: op een maand tijd kan veel veranderen. Of ik de druk voel? (haalt de schouders op) Dat is hetzelfde bij elke coach. Er is één ding belangrijk en dat is wedstrijden winnen. Momenteel gebeurt het niet, dus komt er sowieso druk.”

Volledig scherm © BELGA