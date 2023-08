Hoefkens en Standard kunnen wéér niet winnen: Luikenaars moeten tevreden zijn met een gelijkspel op het veld van KV Kortrijk

Zowel Kortrijk als Standard was de competitie dramatisch gestart en voor beide teams was het van te moeten. Met de druk op de ketel krijg je doorgaans niet de kwalitatief beste partijen, maar vermakelijk werd het wel in het Guldensporenstadion.

Zo probeerde de thuisploeg de bezoekers uit Luik meteen bij de keel te grijpen. Dat lukte aardig. Ook niet in die mate dat er sprake van een overrompeling was. Toch speelden de Rouches in feite hun beste match van dit seizoen. Nu, stel u daar niet te veel bij voor. Het zegt vooral iets over de eerste vier wedstrijden. Maar toch… De formule tegen KVK: veel lange ballen richting de bonkige Kanga – niet de meest verfijnde spits, maar hij weegt tenminste op een verdediging - en dan proberen er iets van te maken.

Volledig scherm © Photo News

Het leverde, anders dan in de voorgaande matchen, eens wat kansen op. Dønnum sprong net iets te fanatiek om aanspraak te kunnen maken op een strafschop, waarna achtereenvolgens Kanga en Dragus er niet in slaagden om de bal erin te krijgen. Even daarna ging die laatste ook naar de grond, maar de VAR zag er geen elfmeter in. Aan de overkant pakte Bodart goed op een kopbal van Kadri, die in de herneming de buitenkant van de paal trof.

Toch was het Kortrijk dat op voorsprong zou komen. De jonge Price – een getalenteerde speler – leed knullig balverlies en Davies kreeg vervolgens vrij baan om Bodart op het verkeerde been te zetten. 1-0.

Volledig scherm © Photo News

Bijna zette Price zijn fout meteen recht. De Noord-Ier vond met een leep balletje diepe spits Kanga, maar die knalde de prima kans over de kooi van Vandenberghe. Even daarna probeerde Ngoy het eens. De verdediger viseerde de verre hoek en zag zijn poging over stranden.

De ploeg van Carl Hoefkens begon strijdvaardig aan de tweede helft. Aan de overgave lag het niet, maar Standard kampt toch zichtbaar met een tekort aan zelfvertrouwen, overzicht en pure kwaliteit. En dan toonde Kadri zich op het uur genadig door de 2-0 te laten liggen. Nadat Bodart een schot van Ojo (ex-Liverpool) in zijn voeten duwde, schoot de Kortrijk-aanvoerder van héél dichtbij over.

Hoefkens gooide gaandeweg de tweede helft de weinige wapens waarover hij beschikt allemaal in de strijd. Van nieuweling Kawabe tot Fossey en Ohio. Dat bracht wel iets teweeg. Na kansjes voor Dønnum en Ohio wist Kawabe de gelijkmaker binnen te schieten. Een afvallende bal viel voor de voeten van de Japanse middenvelder en die twijfelde niet: 1-1. Pas de tweede goal van Standard deze competitie.

Beide ploegen gingen op zoek naar de overwinning. Het mocht niet baten. Mehssatou kwam in de slotfase nog het dichtste bij. Zijn poging werd op de doellijn gekeerd door Zinho Vanheusden, die groeiende is. Soit, het Kortrijk van Edward Still is van die akelige nul af, terwijl ze bij de Luikenaars mogelijk eindelijk iets hebben waar ze verder op kunnen bouwen. Maar een challenger voor de top zes – de uitgesproken ambitie voor het seizoen? Dat is dit Standard toch verre van.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Redding Vandenberghe Daar is Standard nog een keer. Vandenberghe duwt een schot van Balikwisha over de deklat. Gele kaart voor Zinho Vanheusden Zeven minuten extra tijd We voetballen zeven minuten langer. Krijgen we nog een winnaar? Nathan Ngoy wordt vervangen door Lucas Noubi Ngnokam Isaak Davies wordt vervangen door Dylan Mbayo 1-1 GOAL van Hayao Kawabe! Plots hangen de bordjes opnieuw in evenwicht. Een afvallende bal valt voor de rechtervoet van invaller Kawabe en die twijfelt niet. 1-1. © Photo News Reuzenkans Ohio Standard heeft echt wel een scoringsprobleem. Kanga legt het leer prima af met de hak, maar Ohio mist onbegrijpelijk. Gilles Dewaele wordt vervangen door Marlon Fossey Denis Dragus wordt vervangen door Noah Ohio Kadri laat de 2-0 liggen Bodart duwt een schot van Ojo in de voeten van Kadri, maar de Algerijn kan onvoldoende afdrukken. Kopbal Silva Kortrijk kan de bal weer wat langer in de ploeg houden. Een kopbal van Silva gaat maar net naast. Isaac Price wordt vervangen door Hayao Kawabe Lynnt Audoor wordt vervangen door Kristiyan Malinov Ojo naast Daar is KVK nog eens. Ojo haalt verwoestend uit, maar zijn poging gaat voorlangs. Kortrijk kruipt achteruit De thuisploeg kent een moeilijk moment. Kan Standard profiteren? Dönnum in het zijnet Standard is goed uit de kleedkamer gekomen. Aanvoerder Dönnum besluit in het zijnet. Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Standard zoekt met een 1-0-achterstand de kleedkamers op. De troepen van Carl Hoefkens zullen in de tweede periode uit een ander vaatje moeten tappen, willen ze iets rapen in het Guldensporenstadion. Ngoy met een wanhoopspoging Standard kan wederom niet overtuigen. Ngoy wil het forceren, maar trapt over de kooi van Vandenberghe.

laad meer Statistieken Opstelling