Hoefkens de rust zelve voor zijn debuut: “Enkel bezig met spelers die hier zijn” - Vanhaezebrouck: “Supercup wordt hier niet serieus genomen”

Supercup“De kop is eraf,” besloot adjunct-persverantwoordelijke Johan Koekelbergh vanmiddag. Carl Hoefkens blikte tijdens zijn eerste persconferentie sereen vooruit op zijn eerste officiële opdracht als hoofdtrainer, namelijk de Supercup tegen AA Gent: “Qua motivatie is dit veel meer dan een vriendenmatch.” Hein Vanhaezebrouck is dan weer kritisch voor de Belgische voetbalinstanties: “De Supercup? Het zijn de Brugse Metten.”

“Als je na twee weken voorbereiding met de internationals meteen een prijs kan pakken, is dat een heel mooie kans.” En of Carl Hoefkens zijn trainerscarrière gepast wil inzetten - zondag zit-ie voor het eerst als T1 in de dug-out op Jan Breydel. “Als nieuwe coach is alles een eerste test. Dat is zo bij een eerste training, de eerste keer dat je voor de groep staat, of de eerste wedstrijd. Volgend weekend zal het opnieuw een eerste test zijn tegen Genk.”

Hoefkens hoopt de Supercup tot een goed eind te brengen. Ook al omdat Club Brugge vorig seizoen drie keer afgetroefd werd door de Gentenaars: “Het is een match die leeft bij de fans en de media. Een heel mooie uitdaging voor ons. Los daarvan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie we spelen, want als Club Brugge zijnde willen we alles winnen.”

Morgen moet Hoefkens meteen een tiental spelers ontgoochelen, want er zijn maar 18 plekjes in de selectie. De fitte Skov Olsen maakt daar deel van uit, alsook Charles De Ketelaere: “Elke speler die hier is, is voor mij inzetbaar. Charles ook. Op stage was het mijn beslissing om hem aan de kant te houden omdat hij - bovenop wat vermoeidheid - met veel dingen bezig was. Tegen Utrecht heeft hij dan weer zijn ding gedaan.”

Club bekijkt de situatie van Nielsen opnieuw: “Met die dossiers kan ik niet bezig zijn,” aldus Hoefkens. “Ik ben enkel bezig met de spelers die hier zijn. Of ik vorig seizoen van hem genoten heb? Ja, maar dat geldt voor veel spelers (knipoogt).”

Vanhaezebrouck: “De Supercup? Het zijn de Brugse Metten”

De Supercup? Daar hecht Hein Vanhaezebrouck weinig belang aan. “Het is een vriendenmatch. Het zijn de Brugse Metten”, was de coach van AA Gent duidelijk. “We kunnen ermee lachen. Maar laat ons eerlijk zijn: de Supercup wordt in België niet serieus genomen. Alleen al het feit dat je niet speelt op neutraal terrein, zegt genoeg. Stanley Nsoki is na zijn rode kaart drie weken geschorst, maar alleen voor vriendenmatchen én de Supercup. Hein Vanhaezebrouck, die één week schorsing kreeg, is dan weer niet geschorst voor de Supercup. Begrijpen wie begrijpen kan. De ene is geschorst voor vriendenmatchen en de Supercup, de andere voor officiële matchen. Dit krijg je niet uitgelegd aan het grote publiek. De Supercup is een vriendenmatch, niets meer. Kijk, we gaan ons best doen. Je speelt voor een trofee en er is zelfs een grote viering achteraf. Maar dat druist volledig in tegen de manier waarop deze match wordt aangepakt. Het is betreurenswaardig. Je zou er toch iéts mee kunnen doen, hé. Het is een mooie affiche waar je iets speciaals rond kan bouwen om de trofee op te waarderen. Daar heeft men blijkbaar geen nood aan. Iedereen probeert daar iets belangrijks van te maken. Ook jullie, de pers. Maar de voetbalinstanties volgen daar niet in.”

Vanhaezebrouck moet heel wat spelers missen. Onder meer Laurent Depoitre, Vadis Odjidja en Elisha Owusu zijn hoogst onzeker. Julien De Sart onderging een ingreep aan de adductoren en is voor langere tijd out. Dat maakt dat ‘HVH’ moet puzzelen op het middenveld. “Onze kern is op dit moment te klein om al die afwezigen op te vangen. Of er nog versterking bij moet? Dat lijkt me duidelijk.”

