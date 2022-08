Hoedt over de mogelijke komst van Zirkzee: “Ik heb Joshua gesproken, hij wil heel graag terugkeren”

Anderlecht is momenteel in volle onderhandeling met Bayern München over een definitieve transfer van Zirkzee. En de Nederlander hoopt dat beide clubs de komende tijd tot een akkoord komen, zo zei Hoedt na de zege. “Ik heb gesproken met Joshua. Hij wil heel graag terugkeren naar Anderlecht.”

En Zirkzee hoeft zich geen zorgen te maken: de paars-witte kleedkamer zou hem bij een terugkeer met open armen ontvangen. “Joshua zou niet alleen een aanwinst zijn voor Anderlecht, maar voor de hele Belgische competitie. Hij staat gewoon voor kwaliteit en die is altijd welkom”, aldus nog Hoedt. Doelpuntenmaker Hannes Delcroix was dezelfde mening toegedaan. “Iedereen kent Joshua en zijn kwaliteiten. Die zijn sowieso een surplus voor onze spelersgroep. We hebben er nog niet veel over gesproken in de kleedkamer, maar iedereen volgt de situatie natuurlijk wel een beetje. We zijn op de hoogte.”

De speler zelf en de paars-witte kleedkamer zijn duidelijk. Zij zien een comeback van publiekslieveling Zirkzee graag gebeuren. Alleen moet Anderlecht daarvoor een akkoord kunnen vinden met Bayern, dat zijn initiële vraagprijs - tussen 10 en 20 miljoen euro - dus wel moet laten zakken.

Als Anderlecht zich volgende week kan kwalificeren voor de poules van de Conference League, heeft paars-wit alvast extra argumenten en middelen om de deal te sluiten. Daar is Hoedt zich eveneens van bewust. “Vandaag hebben we een goed resultaat neergezet. Als we het volgende week donderdag kunnen afmaken, zal er weer wat meer mogelijk zijn voor de club. Het is aan ons om de club de middelen te bieden om de selectie te versterken.” Hoedt sloot af met een pluim op de hoed van het clubbestuur. “Peter (Verbeke, red.) en Wouter (Vandenhaute, red.) leveren uitstekend werk. Maar nu is het voorlopig afwachten of de deal rondkomt.”