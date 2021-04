Hoe zit het nu weer met de verdeling van de Europese tickets? En wat als Racing Genk ook de beker wint?

Belgisch voetbalDe reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit er bijna op. Na zondag is het tijd voor de play-offs. De top-4 strijdt in de Champions’ play-offs om de titel én Europees voetbal en de nummers 5 tot en met 8 maken via de Europe play-offs óók nog kans op een Europees ticket. Maar hoe zit het nu weer exact? En welke gevolgen kan bekerwinst van Genk of Standard hebben? Een overzicht.

Eerst de Champions’ play-offs. Net zoals de voorbije seizoenen in play-off 1 blijft het systeem van de puntendeling behouden. De vier ploegen zullen het twee keer tegen elkaar opnemen. Het team die uiteindelijk op kop staat, is kampioen en pakt een ticket voor de Champions League. De tweede mag aantreden in de derde kwalificatieronde van het kampioenenbal en de nummer drie speelt de laatste voorronde van de nieuwe Conference League. In principe speelt de nummer vier van de Champions’ play-offs dan barrages tegen de winnaar van de Europe play-offs. Wie het in die barrages haalt, speelt de tweede kwalificatieronde van de Conference League.

Volledig scherm Simon Mignolet. © Photo News

Bekerfinale

Maar er is ook de bekerfinale tussen Standard en Genk van eind deze maand. De Limburgers eindigen al zeker in de top-4, terwijl de Rouches op dit moment virtueel in de Europe play-offs zitten. Daardoor zijn er nog een paar andere scenario’s mogelijk. We zetten ze op een rij:

• Wint RC Genk de beker en eindigt het eerste of tweede in de Champions’ play-offs, dan wordt de hierboven aangehaalde barragematch niet gespeeld. De Europese tickets schuiven dan gewoon op. De kampioen (groepsfase) en vicekampioen (derde kwalificatievoorronde) plaatsen zich nog steeds voor de voor de Champions League, terwijl het Europa League-ticket van de bekerwinnaar naar de nummer drie van de Champions’ play-offs gaat. De vierde uit de Champions’ play-offs en de vijfdee (Winnaar Europe play-offs) plaatsen zich uiteindelijk voor de Conference League.

• Wint RC Genk de beker en eindigt het derde of vierde in de Champions’ play-offs, dan wordt de barragematch eveneens niet gespeeld. Genk behoudt dan zijn ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De andere ploeg uit de Champions’ play-offs (derde of vierde) krijgt het hoogstgeplaatste ticket voor de Conference League. Het andere ticket van de Conference League gaat dan naar de winnaar van de Europe play-offs.

• Pakt Standard de beker én spelen en winnen de Rouches de Europe play-offs, dan wordt de finalewedstrijd eveneens niet gespeeld. Standard behoudt in dat scenario zijn ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League . De vierde uit de Champions’ play-offs plaatst zich dan rechtsreeks voor de 2de voorronde van de Conference League.

• Pakt Standard de beker en sluit het de Europe play-offs niet als winnaar af, dan verandert er niks aan de ticketverdeling.

Volledig scherm Standard en Genk spelen straks de bekerfinale. © Photo News