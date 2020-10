Hoe late penalty voor consternatie zorgde bij Club: lijnrechter riep dat het geen strafschop was, terwijl onze huisref beslissing Laforge steunt

Hij begon nog met een sportieve analyse van de wedstrijd. Noemde het zelfs propaganda voor het Belgisch voetbal. Maar al snel ventileerde Clement zijn ongenoegen over de tweede penalty. “Kan iemand me uitleggen waarom de ref daarvoor floot? Want hier zit toch heel veel voetbalverstand samen. (jammert) Vijf of tien jaar geleden had ik het nog begrepen - toen was er nog geen VAR. Maar nu… Ik moet straks 2,5 uur in de bus zitten, richting Brugge, en ik zou mijn spelers liever snel een uitleg geven dan laat. Kijk, als de bal via je lichaam je arm raakt, is het geen penalty. Dat is de regel die we elk jaar meekrijgen, bij het begin van het seizoen, als de coaches en de aanvoerders naar de uiteenzetting van de refs moeten…”