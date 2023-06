Hoe kijkt eeuwige rivaal naar titel van Antwerp? “We zeggen proficiat, maar een traditieclub als Beerschot komt ook terug”

De titel van Antwerp zorgt voor euforie in Antwerpen. In heel Antwerpen? Want hoe kijkt eeuwige rivaal Beerschot naar de triomf? Voorzitter Francis Vrancken: “We zeggen ‘proficiat’. Wij hebben de budgetten van Antwerp nu niet, maar vechten met onze mogelijkheden om terug te keren.”

De rivaliteit tussen Beerschot en Antwerp durft in het stad wel eens tot zure oprispingen tussen fans van beide clubs leiden. Daar wil Beerschotvoorzitter Vrancken zich niet aan bezondigen. “Nu iets over Antwerp zeggen is in mijn functie wel gevoelig. Maar we wensen Antwerp proficiat met de titel, dat respect moeten we hebben. Voor de stad Antwerpen is het mooi. Als Beerschot zullen we er de komende jaren ook alles aan doen om succes te hebben. Geld speelt in het huidige topvoetbal een grote rol. We hebben nu niet de budgetten van Antwerp, maar vechten met onze mogelijkheden.”

De huidige triomf van de Great Old kan bij Beerschot de ogen uitsteken. Hoe Antwerp de laatste jaren (op)leeft, nationale aandacht krijgt, topspelers aantrekt, Europees speelt, volle tribunes lokt en structureel met een (half) modern stadion een voorsprong neemt, staat in contrast met de status van Beerschot. De knappe comeback van paars-wit naar de hoogste klasse in 2020 was van korte duur en de Tissoudali’s en Holzhausers die het Kiel met technisch vernuftig voetbal lieten opveren, zijn allengs weg. Afgelopen seizoen zag Beerschot in 1B de kans op promotie in de play-offs snel vervliegen.

Volledig scherm Beerschot-voorzitter Francis Vrancken. © VTM Nieuws

Vrancken wijst erop dat succes in voetbal op lange termijn kan wisselen. “Wie was vijftien jaar geleden de eerste club in Antwerpen? Je mag een traditieclub als Beerschot nooit uit het oog verliezen om terug te keren. We gaan er samen met onze achterban alles aan doen om een mooie club in de toekomst te zijn.”

Beerschot staat mogelijk op een scharnierpunt. De Saoedische hoofdaandeelhouder Prins Abdullah Bin Mosaad is van plan zijn voetbalimperium in te krimpen. Hij onderhandelt over de verkoop van zijn vlaggenschip Sheffield United, dat dit seizoen opnieuw wist te promoveren naar de Premier League. Ook de zoektocht naar een nieuwe hoofdeigenaar van Beerschot is mogelijk. “Maar dan moet er een goede partij zijn waar wij een toekomst in zien en die de middelen heeft om de club goed te runnen”, zegt Vrancken. “En als dat niet zo is, dan doen we met zeer veel enthousiasme verder.”