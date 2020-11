Hoe gaan onze clubs gigantisch coronaverlies oplossen? “Dit is niet meer lang houdbaar”

Rode Duivels Martínez: “Als je zoals voor de rust te gemakke­lijk balverlies lijdt, dan heeft dat gevolgen”

11 november Roberto Martínez was eens te meer tevreden met de prestatie van zijn Rode Duivels. “Dit was geen gemakkelijke wedstrijd. We moeten de Zwitsers feliciteren voor hun werk van de laatste jaren, met hun bondscoach Vladimir Petkovic die het heel goed doet. Zijn manier van spelen is echt een test voor de tegenstander. In de eerste helft slaagden we er niet in om de bal bij te houden, na de rust was dat beter. Hoe we dan verdedigden, het samenspel met nooit aflatende inzet... Dit was een deugddoende prestatie. Het resultaat doet me deugd, maar ook de manier waarop. Ook hoe de nieuwelingen zich manifesteerden was een goede zaak. Zowel voor de spelers zelf als voor de federatie.”