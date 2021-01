Hoe een Egyptische art designer Beerschot en de fameuze WK-goal van El Owairan tegen België in 1994 een beetje tot kunst maakt

Adham Sameh houdt ervan om voetbal of sport een artistieke touch te geven. Zo maakte hij vorig jaar voor de voetbalbond van Saudi-Arabië een grafische versie van een iconisch doelpunt, dat helaas ook in het collectieve geheugen van België gegrift staat: de fameuze goal van Saeed El-Owairan op het WK 1994 in Amerika. A la Maradona overbrugt El-Owairan het hele veld en rondt beheerst af waardoor de Rode Duivels een pijnlijke nederlaag lijden. Zijn geschetste videoversie van de goal ziet u hier. Sameh ontwerpt in zijn land ook affiches voor grote sportevents zoals het WK Handbal in 2021.

Zijn werk voor Beerschot voert hij uit in opdracht van ArqamFC, een sportdatabureau in Caïro die voetbalclubs of (inter)nationale competities voorziet van allerlei statistieken en analyses, en ook sociale mediakanalen helpt beheren. De Arabische twitteraccount van Beerschot telt 10.720 volgers - haast zoveel dan de officiële twitteraccount van Beerschot in België (12.163 volgers) - en zo blijven ook de Arabische fans op de hoogte van de acties van Reda Halaimia, Raphael Holzhauser of de commentaren van Hernan Losada, die soms geïllustreerd zijn met fotocollages van Sameh: “Beerschot heeft een grote eigen identiteit met die paarse kleur. Als een grafisch ontwerper hou ik daarvan”, laat Sameh in een reactie weten.