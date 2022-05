Hoe dícht je de kloof met Club? De to-do’s van Anderlecht, Antwerp, AA Gent en Genk in de inhaaljacht

Belgisch voetbal Van “bende nobody’s” tot “ballon die niet barst”: hoe Union inspiratie kan putten uit acht heldhafti­ge promoven­dus-kampioenen in Europese topcompeti­ties

Union kan nog steeds een historische stunt lukken. In het na-oorlogse profvoetbal is het zeer uitzonderlijk dat een promovendus in de hoogste klasse meteen de titel wint. Uit de Europese grootste voetballanden gingen slechts acht clubs Union voor. De heldenverhalen van toen kunnen Union inspireren: “De rivalen dachten: ‘Ze zullen wel breken.’ Maar we zijn nooit gebroken.”

10 mei