Hoe denken ze in Nederland over de komst van Overmars? “Zo snel. De verbazing is groot”

“Hij heeft anderhalve maand geleden een enorme storm over zich heen gekregen in de media en bij het publiek. Het was heftig", aldus Mossou. “De algemene verwachting was dat Overmars enkele jaren van de radar zou verdwijnen en uiteindelijk in een ver land zou opduiken. In de Emiraten of Zuid-Europa, of zo.”

“Je hebt mensen die zeggen dat hij het recht heeft om een doorstart te maken, maar de meerderheid is verbaasd over de snelheid én dat hij het net over de grens aan de slag kan. Het onderzoek naar zijn grensoverschrijdend gedrag bij het Instituut Sportrechtspraak is nog niet eens afgerond. In Nederland hebben we een uitdrukken: ‘Wie geschoren wordt, moet stil blijven zitten.’ Hij zei dat hij spijt had, maar nu begint hij weer aan een nieuwe baan. Dat roept vragen op. Zeker bij mensen die deze thematiek hoog op de agenda hebben staan. In Nederland had je het schandaal rond ‘The Voice’. Dit thema is heel gevoelig. Er is veel om te doen. Dat Overmars zo snel weer in ere wordt hersteld, is opmerkelijk. Het is logisch dat de reacties op zijn aanstelling fel zijn.”