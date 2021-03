Hoe Bart Verhaeghe en co voor 75 miljoen aandelen kunnen verkopen, maar Club Brugge daar geen cent armer van wordt

Jupiler Pro League Referee Department bevestigt: “Club Brugge had penalty moeten krijgen in Charleroi”

15 maart Club Brugge had een penalty moeten krijgen in Charleroi. Dat is het oordeel van het Referee Department van de KBVB. Club kreeg vrijdag geen elfmeter voor een duidelijke fout van Kipré op Sobol en slikte in de toegevoegde tijd de gelijkmaker.