Historische mijlpaal: België telt 50.000 voetballende vrouwen en meisjes

Drie jaar geleden lanceerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond het ambitieuze actieplan ‘The World At Our Feet’ om het vrouwenvoetbal in België verder te ontwikkelen. In augustus 2019 telde ons land 38.500 voetbalsters. Die jaar later is het aantal aangesloten speelsters met 30% gegroeid tot 50.000. De ambitie is om jaarlijks met zo’n 10% te blijven groeien via talrijke initiatieven die de voetbalmicrobe bij meisjes en vrouwen aanwakkeren.