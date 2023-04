“Hij speelde in de eerste helft voor keeper”: penaltyfases beroeren na Gent-Union, Geraerts en Vanhaezebrouck zijn andere mening toegedaan

AA Gent pakte in de slotfase een levensbelangrijk punt tegen Union . Na de wedstrijd waren de Brusselaars niet te spreken over de wedstrijdleiding. Union-coach Karel Geraerts vond dat ook zijn ploeg een strafschop verdiende.

KIJK. Karel Geraerts: “Ofwel elk één penalty, ofwel niemand”

“Ik heb de beelden bekeken. Mijn mening is heel simpel. Ofwel fluit je aan beide kanten voor een strafschop, ofwel aan beide kanten niet. Het is dezelfde wedstrijd met dezelfde VAR die aan de knoppen zit. We zullen de uitleg dinsdag wel horen", aldus een gefrustreerde Karel Geraerts.

Ook centrale verdediger Siebe Van der Heyden begrijpt er geen snars van. Volgens hem was het een zuivere handsbal van Julien De Sart. “Als je ziet hoe hij op een bepaald moment als doelman acteerde, vind ik het spijtig dat we geen penalty kregen. Ik heb de beelden net in de kleedkamer gezien, op het veld is het aan mijn aandacht ontsnapt. Ik denk dat er een VAR is en vind dat die zeker moest ingrijpen. Zij krijgen wel een strafschop, scoren die en het is 1-1. Als je aan de ene kant een penalty fluit voor zo’n fase, moet je dat aan de overkant ook doen.”

Hein Vanhaezebrouck vindt dan weer dat er weinig aan de hand is. “Ik zie een duidelijk verschil tussen beide fases. De Sart trekt zijn arm naar zijn lichaam toe en krijgt de bal vervolgens op zijn hand. Bij de fase met Lynen zie ik een hand die van het lichaam weg is. Dat is ook hetgeen wat de VAR gezien heeft.”

KIJK OOK. Hein Vanhaezebrouck: “Ik zie een duidelijk verschil tussen beide fases”